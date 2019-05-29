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Действие в клипе - под композицию "Карчата" группы "Фолькнеры", основанной парой художников и путешественников Владимиром Муляром и Яриной Квиткой

Вооруженные Силы Украины в художественном видеоклипе показали, как работает в условиях украинской природы новый камуфляж "Мавка". Ролик опубликован в Facebook командования Сил специальных операций.

Презентация нового паттерна показана на видео с просторами Днестра и его лесистых берегов со скальными выходами.

Вооруженный боец ССО на байдарке идет по реке, затем сходит на берег, где пробирается через лес, осыпи и скалы. Параллельно в сюжете показана девушка в белой рубахе. По-видимому, это мавка - дух леса.

"Вы сами решаете, увидят ли они вас", - слоган ролика после череды кадров, где военного почти не видно на фоне природы.

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Видео: Velmet ARMOR System

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Теги: Мавка, ссо, камуфляж, Фолькнеры
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