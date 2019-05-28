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Учебный центр Сухопутных войск показал яркое видео с дрона

Военнослужащие 1-й отдельной танковой Северской бригады ВСУ отработали фланговую стрельбу из основного орудия бронемашины. Кадры этого занятия опубликованы на YоuTube-странице учебного центра Сухопутных войск ВСУ "Десна".

Полигон 169-го центра расположен в Козелецком районе Черниговской области.

Напомним, во время обороны Донецкого аэропорта легендарный украинский "киборг" Евгений Межевикин, на максимальной скорости проезжая по взлетной полосе к терминалам, на ходу вел фланговую стрельбу по засевшим вдоль ВПП боевикам.

По состоянию на февраль 2018 года 1 ОТБр потеряла в войне России против Украины погибшими 53 военнослужащих.

Ранее Укроборонпром показал яркое видео с модернизированным Т-64. Также можно посмотреть, как танкисты ВСУ проводят учения по штурму позиций противника.

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Теги: ВСУ, танк, десна
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