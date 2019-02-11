Укроборонпром показал яркое видео с модернизированным Т-64

Укроборонпром модернизировал основной танк ВСУ Т-64.

Основная боевая машина бронетанковых подразделений украинской армии получила новые тепловизоры, цифровые радиостанции, средства спутниковой навигации и новую динамическую защиту.

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Саму же модернизацию Т-64 прошел в 2017 году; с прошлого года он серийно поставляется в ВСУ.

Отмечается также, что количества произведенных Т-64 хватит, чтобы перевооружить целую танковую бригаду.

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