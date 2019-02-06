"Щось похоже на танка": видео уничтожения броневика оккупантов

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Вчера одно из передовых подразделений ВСУ на востоке Украины провело успешную точечную операцию по ликвидации бронетехники российских "гибридов"

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5 февраля бойцы ВСУ выстрелом из противотанкового ракетного комплекса Стугна-П подбили бронемашину российской гибридной армии в Луганской области, уничтожив не только технику, но и двух боевиков.

Еще восемь террористов на службе у оккупационной администрации РФ получили ранения.

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Сегодня координатор группы военных экспертов "Информационное сопротивление" депутат Дмитрий Тымчук опубликовал в Facebook видео этого эпизода на театре военных действий.

Боевики под прикрытием минометов пытались приблизиться к позициям украинских войск ради захвата наблюдательного поста на участке Сокольники—Крымское.

Отражая атаку, бойцы ВСУ решили использовать ПТРК, хотя у некоторых были сомнения, достанет ли ракета броневик.

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Теги: взрыв, война в донбассе, потери, птрк, стугна, бронетехника
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