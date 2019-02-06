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Боты:
06.02.2019, 10:06

Пресекли атаку. Ракетчики ВСУ разнесли броневик оккупантов — штаб

Пресекли атаку. Ракетчики ВСУ разнесли броневик оккупантов — штаб - Фото
Донбасс (фото - пресс-центр ООС)

В очередной раз доказал свою эффективность украинский противотанковый ракетный комплекс Стугна-П, боевики считают потери

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Вчера, 5 февраля, украинские военные точным ракетным ударом уничтожили боевую машину российских оккупантов на луганском направлении фронта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Броневик боевиков под прикрытием минометного огня попытался приблизиться к передовым позициям ВСУ, чтобы захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники-Крымское в Луганской области.

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"Для отражения нападения наши военные задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, которое осуществило пуск управляемой украинской ракеты ПТРК Стугна-П по вражескому бронированному объекту и уничтожило его вместе с экипажем", - заявили в штабе.

Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых.

Потерь у ВСУ нет. Ситуация на фронте под контролем.

Смотрите также: На полигоне испытали экспортную модификацию ПТРК Стугна-П: видео

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Теги: боевики, Донбасс, луганская область, оккупанты, ракета, потери, птрк, Крымское, стугна-п, фронт
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