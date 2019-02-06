Пресекли атаку. Ракетчики ВСУ разнесли броневик оккупантов — штаб

Донбасс (фото - пресс-центр ООС)

Вчера, 5 февраля, украинские военные точным ракетным ударом уничтожили боевую машину российских оккупантов на луганском направлении фронта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Броневик боевиков под прикрытием минометного огня попытался приблизиться к передовым позициям ВСУ, чтобы захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники-Крымское в Луганской области.

Реклама

"Для отражения нападения наши военные задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, которое осуществило пуск управляемой украинской ракеты ПТРК Стугна-П по вражескому бронированному объекту и уничтожило его вместе с экипажем", - заявили в штабе.

Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых.

Потерь у ВСУ нет. Ситуация на фронте под контролем.

Смотрите также: На полигоне испытали экспортную модификацию ПТРК Стугна-П: видео