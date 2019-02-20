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20.02.2019, 12:45

Танкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фото

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Танкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фото
Танкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фото
Танкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фотоТанкисты ВСУ провели учения по штурму позиций противника: фото

Танковая бригада ВСУ провела в Черниговской области учения с боевой стрельбой

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Военнослужащие одной из танковых бригад ВСУ приняли участие в масштабных тактических учениях с боевой стрельбой на одном из полигонов Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В определенное время войска начали выдвигаться из исходного района для наступления на рубеж для перехода в атаку. Действия танковых войск при развертывании поддерживала армейская авиация Сухопутных войск ВСУ. На максимально возможной скорости подразделения прошли сложную пересеченную местность и начали атаку на передовые силы противника.

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На одном из этапов обучения отрабатывались вопросы ввода в бой резервов батальона и развертывания их в боевые порядки.

Эвакуацию «подбитой» техники с поля боя проводили подразделения технического обеспечения. По приказу командно-наблюдательного пункта, для наращивания усилий на направлении главного удара был введен в бой второй эшелон.

Затем бригада перешла к обороне. Во время тактических учений батальоны вели оборонительный бой с противником силами танковых и механизированных подразделений.

Ранее Укроборонпром и компания из ОАЭ Calidus представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М "Штурм"

Фото: пресс-служба Минобороны

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Теги: ВСУ, оружие, учения, танк
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