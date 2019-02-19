Украина и ОАЭ разработали новый БТР: фото, видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Укроборонпром представил новый БТР, разработанный совместно с компанией из ОАЭ

Реклама
Реклама

Госконцерт Укроборонпром и компания из ОАЭ Calidus представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М "Штурм". Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производит Киевский бронетанковый завод. Эта машина успешно прошла испытания боевыми действиями на востоке Украины.

Реклама

"Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер", - отмечает Укроборонпром.


Благодаря наличию боевого модуля Al-Wahash имеет мощный арсенал для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.

Фото: Укроборонпром

Вчера, 18 февраля, Calidus и Укрспецэкспорт, входящий в Укроборонпром, подписали меморандум о сотрудничестве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: укроборонпром, штурм, Al-Wahash, оружие, Calidus, бтр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
"Нужна первая кровь": СБУ выложила переговоры "Белой балаклавы"
"Нужна первая кровь": СБУ выложила переговоры "Белой балаклавы"
Украина и ОАЭ разработали новый БТР: фото, видео
Украина и ОАЭ разработали новый БТР: фото, видео
В Сиднее робота научили находить сорняки и опрыскивать их: видео
В Сиднее робота научили находить сорняки и опрыскивать их: видео
Экономика Не только ФОПы. 5 идей Андрея Ревы, как спасти Пенсионный фонд
Схема или жизнь. 9 мнений "за" и "против" идеи ограничить ФОПы
Экономика Схема или жизнь. 9 мнений "за" и "против" идеи ограничить ФОПы
Хотите, чтобы не было еды? Верните регулирование цен
Мнение Хотите, чтобы не было еды? Верните регулирование цен
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
"Нужна первая кровь": СБУ выложила переговоры "Белой балаклавы"
"Нужна первая кровь": СБУ выложила переговоры "Белой балаклавы"
Украина и ОАЭ разработали новый БТР: фото, видео
Украина и ОАЭ разработали новый БТР: фото, видео 12:50
В Сиднее робота научили находить сорняки и опрыскивать их: видео
В Сиднее робота научили находить сорняки и опрыскивать их: видео 10:51
Роскосмос хочет отправить на орбиту туристов: полетят на Союзе
Роскосмос хочет отправить на орбиту туристов: полетят на Союзе 10:10
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 