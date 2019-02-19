Украина и ОАЭ разработали новый БТР: фото, видео

Госконцерт Укроборонпром и компания из ОАЭ Calidus представили на выставке в Абу-Даби совместно разработанный бронетранспортер Al-Wahash с боевым модулем БМ-3М "Штурм". Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Боевой модуль устанавливается на БТР-3, который серийно производит Киевский бронетанковый завод. Эта машина успешно прошла испытания боевыми действиями на востоке Украины.

Реклама

"Благодаря современному цифровому комплексу с лазерным дальномером, а также стабилизатору пушки, БМ-3М "Штурм" обеспечивает высокую точность огня автоматической 30-мм пушки, пулемета и автоматического гранатомета, а также комплекса управляемого вооружения "Барьер", - отмечает Укроборонпром.



Благодаря наличию боевого модуля Al-Wahash имеет мощный арсенал для уничтожения противника на дистанции до 5 км, при любых погодных условиях и времени суток.Фото: Укроборонпром

Вчера, 18 февраля, Calidus и Укрспецэкспорт, входящий в Укроборонпром, подписали меморандум о сотрудничестве.