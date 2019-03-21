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21.03.2019, 07:24

Идентифицирован сгоревший в 2014-м в танке боевик из Славянска

Идентифицирован сгоревший в 2014-м в танке боевик из Славянска - Фото
Фото: pixabay.com

В городе, с которого началась война на востоке, установили личности пяти сгоревших в танке боевиков; местного, 28-летнего, - только недавно

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В Донецкой области идентифицировали останки жителя Славянска, который в начале войны России против Украины пошел воевать за оккупантов и сгорел в танке боевиков террористической организации ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Установлено, что лица в танке принадлежали к незаконным вооруженным формированиям и подорвались во время бегства из Славянска", - рассказали в полиции.

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Летом 2014 году на окраине Славянска в сгоревшем танке обнаружили пять тел, которые доставили в Краматорск, дактилоскопировали по возможности и похоронили в безымянных могилах.

Тогда экспертизу провести было невозможно: город был отрезан от всех лабораторий, оборудования не было, как и электричества.

В итоге специалисты установили личности трех танкистов: все оказались местными жителями в возрасте от 28 до 52 лет. Одного узнали по отпечаткам пальцев. Родственники еще двух сгоревших боевиков, как выяснили правоохранители, проживают в РФ.

"Эксгумация, длительный поиск свидетелей, несколько ДНК-экспертиз, так как могилы оказались перепутанными, - все ради того, чтобы мать смогла узнать о судьбе своего единственного сына, пропавшего в 2014 году, и посетить его могилу", - подытожили полицейские.

По словам женщины, ее 28-летний сын "попал под влияние российской пропаганды" и был завербован оккупантами. Несколько лет его останки пролежали в могиле с крестом и номером 188.

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Теги: война в донбассе, днк, идентификация, останки, танк, танкист
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