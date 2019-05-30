Волкер поговорил с Трампом о контактах Белого дома с Зеленским

Зеленский с Волкером (фото - пресс-служба президента)

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер вместе с коллегами из американской правительственной делегации, посетившей инаугурацию Владимира Зеленского, обсудил с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом возможность телефонных переговоров или личной встречи с украинским главой государства. Об этом он рассказал во время экспертной панели Фонда Карнеги.

"Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись”, - ответил Волкер на соответствующий вопрос.

Никаких сроков при этом он не называл, однако заверил, что рассмотрение такого вопроса "остается на повестке дня в администрации США"

Трамп уже разговаривал с Зеленским по телефону, поздравив его с победой на выборах.

Сегодня, 30 мая, Киев посетят главы МИД ФРГ и Франции, а 4-5 июня Зеленский отправится в Брюссель на встречу с руководством ЕС и НАТО.