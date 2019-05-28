На этой неделе в Украину приедут главы МИД Германии и Франции

Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В четверг, 30 мая, в Украину с совместным визитом прибудут главы Министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщил замглавы Администрации президента Вадим Пристайко, передает Укринформ.

Информацию подтвердил также посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам дипломата, визит Мааса на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского "крайне важен и символичен". "Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера", - добавил он.

20 мая спикер Министерства иностранных дел Германии назвал решение Зеленского распустить парламент "на первый взгляд - логичным".

Читайте также: Посол в Германии сказал, что ждет РФ, если не отдаст моряков ВМС