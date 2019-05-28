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28.05.2019, 13:47

На этой неделе в Украину приедут главы МИД Германии и Франции

На этой неделе в Украину приедут главы МИД Германии и Франции - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министры иностранных дел приедут с совместным визитом в четверг

В четверг, 30 мая, в Украину с совместным визитом прибудут главы Министерств иностранных дел Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан. Об этом сообщил замглавы Администрации президента Вадим Пристайко, передает Укринформ.

Информацию подтвердил также посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам дипломата, визит Мааса на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского "крайне важен и символичен". "Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера", - добавил он.

20 мая спикер Министерства иностранных дел Германии назвал решение Зеленского распустить парламент "на первый взгляд - логичным". 

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Теги: Хайко Маас, мид германии, Жан-Ив Ле Дриан, мид франции
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