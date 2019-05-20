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20.05.2019, 19:55

В Германии отреагировали на решение Зеленского распустить Раду

В Германии отреагировали на решение Зеленского распустить Раду - Фото
Фото: pixabay.com

В МИД Германии "отнеслись с пониманием" к решению президента Украины

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Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента – "на первый взгляд логично". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Германии, передает Deutsche Welle.

Там к такому решению "отнеслись с пониманием", поскольку желание президента укрепить мандат "с помощью парламентских выборов" - выглядит на первый взгляд вполне логично. При этом в немецком МИД напомнили, что парламентские выборы в Украине все равно прошли бы в октябре.

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Также журналистам пояснили, что решение отправить на инаугурацию Зеленского бывшего президента Германии Кристиана Вульффа было продиктовано, в том числе, тем, что у иностранных делегаций было слишком мало времени между моментом назначения инаугурации и самим событием.

Ранее сегодня сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку Зеленскому, вступившему в должность и сказала, что "будет рада познакомиться с ним лично". 

Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

 

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, Германия
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