В Германии отреагировали на решение Зеленского распустить Раду

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Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента – "на первый взгляд логично". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Германии, передает Deutsche Welle.

Там к такому решению "отнеслись с пониманием", поскольку желание президента укрепить мандат "с помощью парламентских выборов" - выглядит на первый взгляд вполне логично. При этом в немецком МИД напомнили, что парламентские выборы в Украине все равно прошли бы в октябре.

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Также журналистам пояснили, что решение отправить на инаугурацию Зеленского бывшего президента Германии Кристиана Вульффа было продиктовано, в том числе, тем, что у иностранных делегаций было слишком мало времени между моментом назначения инаугурации и самим событием.

Ранее сегодня сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку Зеленскому, вступившему в должность и сказала, что "будет рада познакомиться с ним лично".

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