Меркель поздравила Зеленского и пригласила в гости

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступившему в должность и сказала, что "будет рада познакомиться с ним лично". Об этом сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, передает Deutsche Welle.
Представитель немецкого правительства также сообщила, что Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность".
Отмечается, что комментировать роспуск Верхоной Рады в Германии не стали.
От официального Берлина на инаугурации присутствовал бывший федеральный президент Кристиан Вульф.
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