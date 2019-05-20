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20.05.2019, 17:51

Меркель поздравила Зеленского и пригласила в гости

Меркель поздравила Зеленского и пригласила в гости - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Германия "будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность"

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Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступившему в должность и сказала, что "будет рада познакомиться с ним лично". Об этом сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, передает Deutsche Welle.

Представитель немецкого правительства также сообщила, что Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность".

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Отмечается, что комментировать роспуск Верхоной Рады в Германии не стали.

От официального Берлина на инаугурации присутствовал бывший федеральный президент Кристиан Вульф.

Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net

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Теги: Владимир Зеленский, Ангела Меркель, инаугурация
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