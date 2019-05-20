Меркель поздравила Зеленского и пригласила в гости

Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, вступившему в должность и сказала, что "будет рада познакомиться с ним лично". Об этом сообщила заместитель официального представителя федерального правительства Мартина Фиц, передает Deutsche Welle.

Представитель немецкого правительства также сообщила, что Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность".

Реклама

Отмечается, что комментировать роспуск Верхоной Рады в Германии не стали.

От официального Берлина на инаугурации присутствовал бывший федеральный президент Кристиан Вульф.

Читайте также: Инаугурация Владимира Зеленского. Текстовая трансляция LIGA.net