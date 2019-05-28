На следующей неделе Зеленский полетит в Брюссель

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

На следующей неделе, а именно – 4 июня, президент Владимир Зеленский планирует посетить Брюссель. Информацию LIGA.net подтвердили в пресс-службе главы государства.

Подробности визита и предстоящих встреч в пресс-службе сообщат завтра.

По данным Радио Свобода, Зеленский встретится в Брюселле с руководителями Евросоюза, в частности, с главой Европейского совета Дональдом Туском и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Встреча, по данным СМИ, также запланирована с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее сегодня замглавы Администрации президента Вадим Пристайко сообщил, что Германия безусловно будет одной из первых стран", куда поедет с визитом президент. Дата еще не согласована. По его словам, переговоры с Францией также будут "в ближайшее время".