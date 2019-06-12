Данилюк съездил на фронт в Приазовье и в промзону Авдеевки: видео

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Рабочая группа СНБО посетила линию размежевания в Донбассе

Группа из Совета национальной безопасности и обороны Украины во главе с секретарем этой структуры Александром Данилюком побывала в зоне боевых действий на востоке. Об этом говорится в сюжете от штаба операции объединенных сил в Facebook.

Официальная цель визита - ознакомление с ситуацией вдоль линии разграничения и оценка угроз. Данилюк заслушал доклад командующего ООС генерал-лейтенанта Александра Сырского.

Группа СНБО посетила передовые позиции около Авдеевки, в той самой "промке", а также побывала на линии фронта в Приазовье.

Позавчера СНБО провел совещание в связи с кризисной ситуацией в Молдове.

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Теги: Александр Данилюк, война в донбассе, снбо
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