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10.06.2019, 06:15

СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдове

СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдове - Фото
Александр Данилюк (фото - president.gov.ua)

Данилюк заявил, что СНБО провел расширенное зассовещание

СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдавии. Об этом секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в Facebook.

"Провел расширенное совещание на базе СНБО относительно обострения политического кризиса в Молдове. Проанализировали возможные угрозы ситуации безопасности в регионе. Определили задачи по отслеживанию ситуации и возможные меры реагирования в случае ее обострения", - написал Данилюк.

Других подробностей он не сообщил.

До этого Министерство иностранных дел опубликовало заявление о том, что в Украине обеспокоены возможной реализацией российского сценария федерализации Молдовы

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент Молдовы, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. Судьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

9 июня КС Молдовы временно отстранил Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября.

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Теги: Александр Данилюк, снбо
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