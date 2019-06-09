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09.06.2019, 23:52

МИД обеспокоен возможностью федерализации Молдовы по сценарию РФ

МИД обеспокоен возможностью федерализации Молдовы по сценарию РФ - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Внешнеполитическое ведомство предложило Молдове содействие в решении существующих проблем

В Украине с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове и обеспокоены возможной реализацией российского сценария федерализации страны. Министерство иностранных дел опубликовало на официальном сайте соответствующее заявление.

МИД заявляет, что Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем.

Внешнеполитическое ведомство призывало ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

В МИД отметили, что важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны.

8 июня Конституционный суд постановил распустить парламент страны, так как коалиция после выборов была сформирована по истечению отведенного законом срока - днем позже. Президент Игорь Додон отказался это делать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. Судьи признали незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент Молдовы.

Сегодня, 9 июня, Конституционный суд Молдовы временно отстранил президента страны Игоря Додона от должности из-за его отказа распустить парламент и, как следствие, нарушения Конституции. Полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу. Он уже подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. 

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Теги: МИД, Молдова, федерализация
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