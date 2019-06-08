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08.06.2019, 15:19

В Молдове КС постановил распустить парламент, но Додон - против

В Молдове КС постановил распустить парламент, но Додон - против - Фото
Игорь Додон (фото - ЕРА)

Парламент не сформировал правительство за 90 дней в связи с чем суд постановил его распустить. Но президент Молдовы подписывать указ пока отказывается

В Молдове Конституционный суд постановил распустить парламент страны. Решение опубликовано на сайте суда.

Уточняется, что такое решение принято из-за трехмесячного периода бездействия парламента и это, согласно Конституции, – основание для его роспуска. Парламент Молдовы в течение этого срока – до 7 июня включительно - не сформировал правительство.

Следующий шаг – подписание указа о роспуске президентом Игорем Додоном и назначении даты выборов, однако он заявил, что не будет подписывать такой указ, передает Deutsche Welle. По словам президента, "депутаты еще могут договориться".

Выступая перед журналистами, он подчеркнул, что "только президент Республики Молдовы обладает правом распустить парламент", причем только после консультаций с фракциями. "Ничто не обязывает меня сегодня распустить парламент, сегодня я не буду подписывать указ о роспуске", - добавил он.

Тем временем, в парламенте создали коалицию, в состав которой вошли Партия социалистов и политический блок ACUM, передает Укринформ. Соглашение подписали 60 депутатов (всего в парламенте 101 депутат).

На парламентских выборах 24 февраля ни одной из партий не удалось получить достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать парламентское большинство.

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Теги: парламент, Молдова, игорь додон
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