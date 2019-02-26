Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
26.02.2019, 10:10

Выборы в Молдове: ни одна из партий не получила большинства

Выборы в Молдове: ни одна из партий не получила большинства - Фото
Фото: Pixabay

После того, как выборы в Молдове признают состоявшимися, в парламент пройдут четыре партии

Реклама
Реклама

Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила результаты парламентских выборов 24 февраля после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Подсчет последних процентов не изменил ситуацию - после того, как выборы признают состоявшимися, в парламент пройдут четыре партии: Партия социалистов (ПСРМ) президента Игоря Додона, оппозиционный блок ACUM, Демократическая партия во главе с премьером и партия "Шор" одиозного бизнесмена Илана Шора.

Реклама

После подсчета 100% голосов центризбирком сообщил, что в результате голосования по национальному округу ПСРМ набрала 31,15% голосов, блок ACUM - 26,84%, демократы - 23,62%, а партия Шор - 8,32% голосов.

Остальные партии набрали менее 4% голосов избирателей.

По подсчетам политологов, социалисты должны получить 35 мест в парламенте, демократы - 30 мест, представители блока ACUM - 26 мест, а партия Шор - 7 мест. Еще на три кресла претендуют независимые депутаты.

В парламентских выборах 24 февраля приняло участие более 1,45 млн граждан Молдовы. По данным ЦИКа, явка составила около 50%.

Выборы впервые проходили по смешанной системе: 50 депутатов из 101 будут избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам.

Всего в выборах участвовали 14 партий и один блок.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, Молдова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 