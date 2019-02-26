Выборы в Молдове: ни одна из партий не получила большинства

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Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила результаты парламентских выборов 24 февраля после обработки 100% бюллетеней. Об этом сообщает издание Newsmaker.

Подсчет последних процентов не изменил ситуацию - после того, как выборы признают состоявшимися, в парламент пройдут четыре партии: Партия социалистов (ПСРМ) президента Игоря Додона, оппозиционный блок ACUM, Демократическая партия во главе с премьером и партия "Шор" одиозного бизнесмена Илана Шора.

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После подсчета 100% голосов центризбирком сообщил, что в результате голосования по национальному округу ПСРМ набрала 31,15% голосов, блок ACUM - 26,84%, демократы - 23,62%, а партия Шор - 8,32% голосов.

Остальные партии набрали менее 4% голосов избирателей.

По подсчетам политологов, социалисты должны получить 35 мест в парламенте, демократы - 30 мест, представители блока ACUM - 26 мест, а партия Шор - 7 мест. Еще на три кресла претендуют независимые депутаты.

В парламентских выборах 24 февраля приняло участие более 1,45 млн граждан Молдовы. По данным ЦИКа, явка составила около 50%.

Выборы впервые проходили по смешанной системе: 50 депутатов из 101 будут избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам.

Всего в выборах участвовали 14 партий и один блок.