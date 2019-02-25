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25.02.2019, 07:07

Выборы в Молдове: кто лидирует в гонке из партий

Выборы в Молдове: кто лидирует в гонке из партий - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По предварительным итогам, пропрезидентская и правящая партии Молдовы лидируют на парламентских выборах

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На парламентских выборах в Молдове, которые прошли 24 февраля, лидирует пропрезидентская Партия социалистов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным ЦИК, после обработки более 95% бюллетеней партия набирает около 31,7% голосов.

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На втором месте - проевропейский блок ACUM (25,4%), объединяющий партии Действие и солидарность под руководством Майи Санду и Достоинство и правда во главе с Адрианом Нэстасе, далее следует правящая Демократическая партия (24,3%).

По предварительным данным, в парламент также проходит партия Илана Шора (8,6%). Прочие партии не преодолевают шестипроцентый барьер. Явка на выборах составила 49,2%.

Парламентские выборы впервые проходили по смешанной системе: 50 депутатов из 101 будут избраны по партийным спискам, остальные - по одномандатным округам.

"Другим ноу-хау нынешних выборов является отмена "дня тишины": агитировать за кандидатов можно было и в день голосования, в том числе на подходе к избирательным участкам", - отмечается в сообщении.

Всего в выборах участвовали 14 партий и один блок. 

5 июля 2018 года в связи с с решением Верховного суда Молдовы о непризнании результатов выборов мэра Кишинева Европейская комиссия приостановила решение о предоставлении Молдове финансовой помощи в размере €100 млн.

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Теги: выборы, Молдова, партии
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