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01.07.2019, 13:21

Зеленский улетел в Канаду: о чем будет говорить

Зеленский улетел в Канаду: о чем будет говорить - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

В этой североамериканской стране, которая поддерживает Украину в противостоянии с путинской Россией, президент будет находиться с 1 по 3 июля

Президент Владимир Зеленский улетел в Канаду. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Он встретится с премьером Канады Джастином Трюдо, главой канадского МИД Христей Фриланд, членами тамошнего парламента, представителями деловых кругов и украинской диаспорой.

В Торонто Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ в Украине.

У себя в Twitter он уже поздравил канадцев с национальным праздником - Днем Канады.

Дата визита Зеленского в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом еще не определена.

Читайте также: Члены Конгресса США планируют встретиться с Зеленским в Киеве

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Теги: Владимир Зеленский, канада
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