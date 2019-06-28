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28.06.2019, 22:16

Члены Конгресса США планируют встретиться с Зеленским в Киеве

Члены Конгресса США планируют встретиться с Зеленским в Киеве - Фото
Фото: depositphotos.com

Конгрессмены хотят выразить поддержку Украине. Глава делегации заявил, что нужно вместе работать и не оставлять российскую агрессию без ответа

Члены нижней палаты Конгресса США планируют поехать в четыре страны Европы, в частности и в Украину. Об этом говорится на официальной странице конгрессмена Стени Хойера, который возглавит делегацию.

"Лидер (демократического – ред.) большинства в Палате представителей Стени Хойер возглавит делегацию Конгресса в Данию, Украину, Венгрию и Люксембург, чтобы подтвердить важность альянса НАТО и мощную поддержку Соединенных Штатов демократии в Европе", - говорится в сообщении.

Сам Хойер заявил, что США должны "серьезно воспринимать угрозы демократии изнутри и извне". "Мы не позволим российской агрессии оставаться без ответа, и мы все должны работать вместе, чтобы укрепить наши основные демократические институты", - подчеркнул он.

Во время пребывания в Киеве члены Конгресса США планируют встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, состоится встреча с активистами в антикоррупционной сфере и представителями неправительственных организаций для обсуждения усилий по укреплению демократии в Украине.

В состав делегации Конгресса США войдут также конгрессмены Том Коул, Стив Коэн, Гаррет Грейвс и Вал Демингс.

25 июня временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что дата визита Зеленского в Соединенные Штаты для встречи с президентом Дональдом Трампом еще не определена.

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Теги: Владимир Зеленский, Стени Хойер
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