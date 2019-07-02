Зеленские добрались до Канады: там солнечная погода - фото

Фото: пресс-служба Офиса президента

Сегодня утром, 2 июля, президент Владимир Зеленский с первой леди Еленой Зеленской прибыли авиарейсом в Канаду, где у главы государства запланированы встречи с руководством страны, бизнесом и диаспорой. Об этом пишет в Facebook Офис президента.

Как уточнили в ОПУ, сегодняшний график Зеленского "будет насыщеным": состоятся переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, а также спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Помимо этой топ-троицы, президент встретится с еврокомиссаром Эльжбетой Беньковской, руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады.

Дата визита Зеленского в США для встречи с американским президентом Дональдом Трампом еще не определена.

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