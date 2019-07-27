США и Украина готовят визит Зеленского к Трампу - Волкер

США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Интерфакс-Украина.
"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.
Крометого, Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени. Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.
25 июля состоялся телефонный разговор Зеленского с Трампом.
Накануне временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил, что по-прежнему неизвестно, когда состоится их встреча. Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что США "очень заинтересованы как можно быстрее определиться с датой и повесткой дня этой встречи".
Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко до этого говорил, что встреча Зеленский-Трамп возможна в сентябре в Польше.