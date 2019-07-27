США и Украина готовят визит Зеленского к Трампу - Волкер

Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал Волкер на брифинге в субботу в Киеве.

Крометого, Волкер не исключил возможность визита президента США Дональда Трампа в Украину в будущем, однако подчеркнул, что подготовка таких визитов требует времени. Он отметил, что дипломаты США со своей стороны также хотели бы, чтобы Трамп в будущем посетил Украину.

25 июля состоялся телефонный разговор Зеленского с Трампом.

Накануне временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил, что по-прежнему неизвестно, когда состоится их встреча. Месяц назад на аналогичный вопрос Тейлор отвечал, что США "очень заинтересованы как можно быстрее определиться с датой и повесткой дня этой встречи".

Замглавы Офиса президента Вадим Пристайко до этого говорил, что встреча Зеленский-Трамп возможна в сентябре в Польше.