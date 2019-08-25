Волкер встретился с бывшими президентами Украины: фото

Курт Волкер (фото - rada.gov.ua)

Специальный представитель Госдепа США Курт Волкер отметил, что ему приятно, когда в Украине приветствуют бывших президентов. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Счастлив быть в такой Украине, где радостно приветствуют бывших президентов", - отметил он.

Он показал фотографию, на которой позирует в Мариинском парке вместе с экс-президентами Украины Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой, Виктором Ющенко и Петром Порошенко.

Фото: twitter.com/SpecRepUkraine

24 августа в Украине ежегодно отмечается День независимости.

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