Сегодня Украина отмечает День независимости

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24 августа в Украине ежегодно отмечается День независимости в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины.

Полную государственную независимость Украина получила после проведения общенационального референдума 1 декабря 1991 года, когда за ее независимость высказалось 90,32% граждан.

20 февраля 1992 года Верховная рада Украины приняла постановление "О Дне независимости Украины", установив праздничным днем 24 августа.

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10 августа в Офисе президента показали программу торжества в честь Дня независимости:

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. Прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это, по замыслу ОП, будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни.

В этом мероприятии примут участие президент Владимир Зеленский с семьей, родные и близкие погибших в Донбассе военных. Они возложат цветы на месте гибели Небесной сотни.

Далее, согласно сценарию, под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

На Майдане также состоится "музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты".

Кроме того, состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины с участием ветеранов, сообщили в ОП.