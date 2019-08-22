Зеленский предложил всемирный флешмоб 23 августа: видео

Президент Владимир Зеленский предложил завтра, в День государственного флага, в Украине и за ее пределами провести флешмоб – вывесить украинский флаг из окон домов.

Президент выразил уверенность, что завтра весь Facebook будет желто-синим. "Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. И у меня есть предложение к украинцам из каждого уголка нашей родины и ко всем украинцами мира - давайте разукрасим в желто-синие цвета всю планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что сейчас "есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму", потому призвал тех, кому не грозит опасность, не ленится. "Давайте завтра не поленимся и оденем улицы в желто-синие цвета", - призвал президент.

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