Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Давайте разукрасим в желто-синие цвета всю планету", - предложил президент

Президент Владимир Зеленский предложил завтра, в День государственного флага, в Украине и за ее пределами провести флешмоб – вывесить украинский флаг из окон домов.

Президент выразил уверенность, что завтра весь Facebook будет желто-синим. "Но давайте гордиться Украиной не только онлайн. И у меня есть предложение к украинцам из каждого уголка нашей родины и ко всем украинцами мира - давайте разукрасим в желто-синие цвета всю планету. Давайте вывешивать украинский флаг из окон", - сказал Зеленский.

Он напомнил, что сейчас "есть места, где за украинский флаг могут забрать в тюрьму", потому призвал тех, кому не грозит опасность, не ленится. "Давайте завтра не поленимся и оденем улицы в желто-синие цвета", - призвал президент.

Читайте также: Оркестры, опера и ONUKA: новые подробности о Шествии достоинства

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, флаг, флешмоб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Зеленский предложил всемирный флешмоб 23 августа: видео
Зеленский предложил всемирный флешмоб 23 августа: видео
Разработана технология для осязания виртуальной реальности: видео
Разработана технология для осязания виртуальной реальности: видео
Местные в недоумении. Синюю руку установили в Николаеве: видео
Местные в недоумении. Синюю руку установили в Николаеве: видео
ТЭК Укрэнерго не смогла отменить "льготы" для заводов Коломойского
#аДомаЛучше! Украина - не ЕС, и это плюс для бизнеса
Мнение #аДомаЛучше! Украина - не ЕС, и это плюс для бизнеса
Суд Москвы отложил дело о банкротстве крымского завода Фирташа
Экономика Суд Москвы отложил дело о банкротстве крымского завода Фирташа
Популярное
фото/видео
Зеленский предложил всемирный флешмоб 23 августа: видео
Зеленский предложил всемирный флешмоб 23 августа: видео
Местные в недоумении. Синюю руку установили в Николаеве: видео
Местные в недоумении. Синюю руку установили в Николаеве: видео 16:32
Спикер парламента Новой Зеландии нянчил младенца на заседании
Спикер парламента Новой Зеландии нянчил младенца на заседании 16:31
Прощальный запуск ракеты Delta IV Medium с "Магелланом": стрим
Прощальный запуск ракеты Delta IV Medium с "Магелланом": стрим 15:58
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 