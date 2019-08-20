Оркестры, опера и ONUKA: новые подробности о Шествии достоинства

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В Шествии достоинства, которое готовят режиссер Алан Бадоев и хореограф Елена Коляденко ко Дню независимости, примут участие пять оркестров, звезды оперы и певица ONUKA. Об этом сообщает ТСН.

Основной акцент будет сделан на людях. "Мы хотим показать не танк, а танкиста. Не самолет, а его летчика. А вместе с ними рядом ученого, врача, спортсмена, художника, музыканта…" – сказала Коляденко.

Ната Жижченко (ONUKA) будет петь в торжественной части мероприятия, музыкой займется саунд-продюсер группы Евгений Филатов (The Maneken).

Изданию стало известно, что в шествии также примут участие оперные певцы Андрей Романенко и Евгений Орлов, оперные певицы Оксана Крамарева и Анжелина Швачка. Специальным гостем станет легендарный украинский композитор Мирослав Скорик.