Очереди возле Маяков исчезли: в ГПСУ рассказали, как выехать в Молдову не через Одесскую область
По состоянию на утро 19 декабря скопления автомобилей возле населенного пункта Маяки в Одесской области, где враг 18 декабря повредил мост, больше нет. Накануне вечером еще наблюдались очереди по обе стороны дороги, сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
"По состоянию на утро люди понимают сложность ситуации, что она не решится так быстро. Поэтому скопления транспорта рядом этого места нет", – сказал он.
Демченко сообщил, что четыре пункта пропуска на границе с Молдовой работают и могут оформлять граждан как на въезд, так и на выезд. Речь идет о Паланке, Староказачьем, Рени и Орловке. Но движение в направлении Одессы из Молдовы ограничено.
Украинские и молдавские пограничники проводят разъяснительную работу и объясняют людям, что из-за действий России проехать через эти пункты пропуска вглубь Украины сложно – мост поврежден. Всем желающим предлагают выбрать другие маршруты.
"Если говорить об ограниченности движения из-за поврежденности моста, то в сторону границы проехать невозможно. Правоохранители также проводят разъяснительную работу среди людей, которые пытаются проехать по этой дороге", – отметил Демченко.
Он посоветовал выбирать те пункты пропуска, до которых реально добраться и которые смогут оформить выезд из Украины. В частности, можно выезжать через Винницкую область. Направление Молдовы является вторым после Польши, куда украинцы выезжают чаще всего, сказал спикер ГПСУ.
- Вечером 18 декабря россияне ударили по машине на мосту в Одесской области – убили женщину и ранили детей. Из-за атаки была перекрыта трасса в районе Днестровского лимана возле Маяков.
Комментарии (0)