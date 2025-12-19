Очереди возле Маяков исчезли: в ГПСУ рассказали, как выехать в Молдову не через Одесскую область

Демченко отметил, что проезда по поврежденному мосту нет и посоветовал ехать в Молдову через Винницкую область

Мост в селе Маяки (Фото: uc.od.ua)

По состоянию на утро 19 декабря скопления автомобилей возле населенного пункта Маяки в Одесской области, где враг 18 декабря повредил мост, больше нет. Накануне вечером еще наблюдались очереди по обе стороны дороги, сообщил в эфире телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"По состоянию на утро люди понимают сложность ситуации, что она не решится так быстро. Поэтому скопления транспорта рядом этого места нет", – сказал он.

Демченко сообщил, что четыре пункта пропуска на границе с Молдовой работают и могут оформлять граждан как на въезд, так и на выезд. Речь идет о Паланке, Староказачьем, Рени и Орловке. Но движение в направлении Одессы из Молдовы ограничено.

Украинские и молдавские пограничники проводят разъяснительную работу и объясняют людям, что из-за действий России проехать через эти пункты пропуска вглубь Украины сложно – мост поврежден. Всем желающим предлагают выбрать другие маршруты.

"Если говорить об ограниченности движения из-за поврежденности моста, то в сторону границы проехать невозможно. Правоохранители также проводят разъяснительную работу среди людей, которые пытаются проехать по этой дороге", – отметил Демченко.

Он посоветовал выбирать те пункты пропуска, до которых реально добраться и которые смогут оформить выезд из Украины. В частности, можно выезжать через Винницкую область. Направление Молдовы является вторым после Польши, куда украинцы выезжают чаще всего, сказал спикер ГПСУ.