Черги біля Маяків зникли: в ДПСУ розповіли, як виїхати до Молдови не через Одещину

Демченко зазначив, що проїзду пошкодженим мостом немає та порадив їхати до Молдови через Вінницьку область

Міст у селі Маяки (Фото: uc.od.ua)

Станом на ранок 19 грудня скупчення автомобілів біля населеного пункту Маяки в Одеській області, де ворог 18 грудня пошкодив міст, більше немає. Напередодні ввечері ще спостерігалися черги по обидва боки дороги, повідомив в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Станом на ранок люди розуміють складність ситуації, що вона не вирішиться так швидко. Тому скупчення транспорту поряд цього місця немає", – сказав він.

Демченко повідомив, що чотири пункти пропуску на кордоні з Молдовою працюють та можуть оформлювати громадян як на в'їзд, так і на виїзд. Йдеться про Паланку, Старокозаче, Рені та Орлівку. Але рух у напрямку Одеси з Молдови обмежений.

Українські та молдовські прикордонники проводять роз'яснювальну роботу та пояснюють людям, що через дії Росії проїхати через ці пункти пропуску вглиб України складно – міст пошкоджений. Усім охочим пропонують обрати інші маршрути.

"Якщо говорити про обмеженість руху через пошкодженість мосту, то в бік кордону проїхати неможливо. Правоохоронці також проводять роз'яснювальну роботу серед людей, які намагаються проїхати цією дорогою", – зазначив Демченко.

Він порадив обирати ті пункти пропуску, до яких реально дістатися та які зможуть оформити виїзд з України. Зокрема, можна виїжджати через Вінницьку область. Напрямок Молдови є другим після Польщі, куди українці виїжджають найчастіше, сказав спікер ДПСУ.