У Зеленского показали программу празднования Дня независимости

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На сайте Офиса президента опубликовали план мероприятий к 28-й годовщине Независимости Украины "в новом формате".

"Главный акцент торжеств - дети как будущее страны", - сказано в сообщении.

В 9:30 на месте гибели Героев Небесной сотни будет объявлена общенациональная минута молчания. Прозвучат сто ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Это, по замыслу ОП, будет символизировать сто ударов сердца каждого из павших героев Небесной сотни.

В этом мероприятии примут участие президент Владимир Зеленский с семьей, родные и близкие погибших в Донбассе военных. Они возложат цветы на месте гибели Небесной сотни.

Далее, согласно сценарию, под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят национальный флаг. Военный хор исполнит гимн Украины а капелла.

На Майдане также состоится "музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты".

Кроме того состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Оно начнется около 9:50.

Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется марш защитников Украины с участием ветеранов, сообщили в ОП.

15 июля Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины без военного парада. Это решение вызвало дискуссии с обществе.

Президент заявил, что вместо проведения военного парада военным выплатят премии.

1 августа в Минобороны заявили, что пока не определились ни с суммами выплат, ни с их получателями.