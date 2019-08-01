Премии вместо парада. Минобороны не решило, кто и сколько получит

Репетиция парада (фото - Сухопутные войска ВСУ)

В Минобороны подтвердили, что ко Дню Независимости военнослужащим ВСУ выплатят премии, однако пока не определились ни с суммами выплат, ни с их получателями. Об этом во время брифинга заявил начальник управления социальных выплат департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов, сообщает Укринформ.

Он сказал, что вопрос выплат прорабатывается в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского.

Салахов напомнил, что в 2018 году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2 тыс грн.

Какой будет сумма премии в 2019 году и кто ее получит, в Минобороны еще решают.

Ранее Зеленский заявил, что в этом году вместо проведения военного парада военным выплатят премии. "Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным", - сказал он. Президент подписал соответствующий указ.