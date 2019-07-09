Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 18:25

Зеленский объявил о новом формате Дня Независимости: видео

Зеленский объявил о новом формате Дня Независимости: видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вместо военного парада военным выплатят премии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет праздновать День Независимости в "новом формате", но не уточнил, в каком именно. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

Зеленский сказал, что в этом году вместо проведения военного парада выплатят премии военным.

"Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным", - заявил президент.

"Но чествовать наших военных мы будем, праздновать День Независимости тоже будем, но будет новый формат", - добавил он.

Ранее Зеленский разрешил гражданским лицам занимать должности министра и замминистра обороны и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, парад, день независимости
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 