Зеленский объявил о новом формате Дня Независимости: видео

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет праздновать День Независимости в "новом формате", но не уточнил, в каком именно. Соответствующее видеообращение опубликовано на его странице в Facebook.

Зеленский сказал, что в этом году вместо проведения военного парада выплатят премии военным.

"Мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным", - заявил президент.

"Но чествовать наших военных мы будем, праздновать День Независимости тоже будем, но будет новый формат", - добавил он.

Ранее Зеленский разрешил гражданским лицам занимать должности министра и замминистра обороны и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.