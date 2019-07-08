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08.07.2019, 16:13

Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны

Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент подписал указ, которым разрешил гражданским лицам занимать три новые должности в Минобороны

Президент Владимир Зеленский разрешил гражданским лицам занимать должности министра и замминистра обороны и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства. 

Указом Зеленский внес изменения в перечень военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

В 2018 году пятый президент Петр Порошенко уволил главу Минобороны Степана Полторака с военной службы. Он отметил, что в соответствии с требованиями закона Украины о национальной безопасности, с 1 января 2019 года должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

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Теги: Владимир Зеленский, минобороны, указ
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