Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский разрешил гражданским лицам занимать должности министра и замминистра обороны и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы государства.

Указом Зеленский внес изменения в перечень военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

В 2018 году пятый президент Петр Порошенко уволил главу Минобороны Степана Полторака с военной службы. Он отметил, что в соответствии с требованиями закона Украины о национальной безопасности, с 1 января 2019 года должность министра обороны должно занимать гражданское лицо.

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