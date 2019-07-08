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08.07.2019, 12:46

Зеленский внес в Раду закон о Высшем антикоррупционном суде

Зеленский внес в Раду закон о Высшем антикоррупционном суде - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам представителя президента в Раде, законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда касается определения подследственности дел

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду закон о Высшем антикоррупционном суде и готовит законопроект о расширении круга субъектов, подлежащих люстрации. Об этом сегодня на заседании согласительного совета заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

"На этой неделе президент уже внес в Верховную Раду законопроект о запуске Высшего антикоррупционного суда, который касается определения подследственности дел. Чтобы не попал в него весь хлам, а сосредоточиться на приоритетах, на важных делах", - сказал Стефанчук.

"И еще одна инициатива президента, которую мы дорабатываем сейчас. Многие говорили, что президент якобы сопротивляется люстрации. Мы будем вносить законопроект о расширении круга субъектов, которые подлежат люстрации - включая президента, народных депутатов и всех топ-чинов в Украине", - отметил он.

Стефанчук уточнил, что некоторые проекты Зеленского, внесенные как неотложные и не рассмотренные парламентом, уже теряют свою актуальность. Среди таких законопроектов - по отсрочке введения энергорынка.

3 июня на сайте Верховной Рады опубликовали текст законопроекта Зеленского N10358 об ответственности за незаконное обогащение

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Теги: Владимир Зеленский, закон о высшем антикоррупционном суде, Руслан Стефанчук
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