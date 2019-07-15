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15.07.2019, 14:34

Зеленский издал указ о праздновании Дня Независимости: без парада

Зеленский издал указ о праздновании Дня Независимости: без парада - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Сообщается, что указ издан "с целью достойного празднования" годовщины независимости

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28-й годовщины независимости Украины. Военный парад в документе не упоминается. Указ опубликован на сайте президента.

Сообщается, что он издан "с целью достойного празднования" годовщины независимости.

Согласно указу, Кабмин должен разработать план мероприятий, в котором будет предусмотрено торжественное поднятие флага, возложение цветов к памятникам, тематические научные конференции, "информационно-образовательные и патриотически-воспитательные мероприятия", молебен за Украину.

Также указом предусматривается проведение торжественных мероприятий в населенных пунктах с участием представителей власти, народных депутатов, представителей иностранных государств и религиозных организаций.

Какие именно это будут мероприятия, не уточняется.

9 июля Зеленский записал новое видеообращение, в котором заявил, что Украина будет праздновать День Независимости в "новом формате", однако не уточнил, в каком именно. Вместе с тем президент заявил, что военного парада точно не будет.

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Теги: Владимир Зеленский, парад, день независимости
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