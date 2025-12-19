Евросоюз согласовал €90 млрд помощи для Украины

Украина получит €90 млрд, которые будет возвращать только после выплаты Россией компенсаций

Антонио Кошта (Фото: ЕРА / Ronald Wittek)

Лидеры стран-членов Европейского Союза одобрили на саммите решение о поддержке Украины в размере €90 млрд на 2026-2027 годы – этот грант рассматривался как альтернатива репарационному кредиту, если план использования замороженных активов РФ для помощи Киеву не сработает. Об этом сообщили голова Евросовета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германия Фридрих Мерц.

"Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере €90 млрд на 2026-2027 годы одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили", – говорится в сообщении Кошты.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что главная цель саммита –удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, и эта цель была достигнута. Средства для Украины будут привлечены на рынках капитала с использованием механизма заимствований.

Она также рассказала, что для финансирования этого кредита Евросоюз оставляет за собой право использовать остатки замороженных наличных средств российских активов.

"А финансирование Украины после 2027 года будет частью следующего долгосрочного обсуждения бюджета ЕС", – добавила президент Еврокомиссии.

Мерц отметил, что это будет беспроцентный заем. По словам канцлера, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.

"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", – написал он.