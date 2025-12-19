Евросоюз согласовал €90 млрд помощи для Украины
Лидеры стран-членов Европейского Союза одобрили на саммите решение о поддержке Украины в размере €90 млрд на 2026-2027 годы – этот грант рассматривался как альтернатива репарационному кредиту, если план использования замороженных активов РФ для помощи Киеву не сработает. Об этом сообщили голова Евросовета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер Германия Фридрих Мерц.
"Мы договорились. Решение о предоставлении Украине поддержки в размере €90 млрд на 2026-2027 годы одобрено. Мы взяли на себя обязательства, мы выполнили", – говорится в сообщении Кошты.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что главная цель саммита –удовлетворить "насущные финансовые потребности" Украины, и эта цель была достигнута. Средства для Украины будут привлечены на рынках капитала с использованием механизма заимствований.
Она также рассказала, что для финансирования этого кредита Евросоюз оставляет за собой право использовать остатки замороженных наличных средств российских активов.
"А финансирование Украины после 2027 года будет частью следующего долгосрочного обсуждения бюджета ЕС", – добавила президент Еврокомиссии.
Мерц отметил, что это будет беспроцентный заем. По словам канцлера, Украина должна будет вернуть кредит только после того, как РФ выплатит репарации.
"Это четкий сигнал из Европы Путину: эта война того не стоит. Мы заморозим российские активы, пока Россия не компенсирует Украине убытки", – написал он.
- Саммит ЕС начался 18 декабря. На повестке дня было два возможных механизма финансовой поддержки: привлечение €90 млрд через бюджет Евросоюза или предоставление так называемого репарационного кредита с использованием российских активов. Фон дер Ляйен заявила, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока лидеры Евросоюза не примут решение о финансировании.
- В саммите взял участие Зеленский. По дороге он сообщил, что отсутствие доступа к деньгам может стать существенной проблемой для Украины.
- По информации Reuters, лидеры ЕС хотят, чтобы Украина начала получать финансовую поддержку через этот кредит, в том числе и на свои военные нужды, со второго квартала 2026 года.
