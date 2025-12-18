Зеленский прибыл в Брюссель, где должна решиться судьба "репарационного кредита" для Украины

Отсутствие доступа к этим ресурсам может стать существенной проблемой для Украины, заявил президент по дороге на саммит ЕС

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В четверг, 18 декабря, президент Владимир Зеленский прибыл в Брюссель для участия в саммите лидеров Европейского Союза. Об этом в комментарии украинским медиа сообщили в Офисе президента.

Глава государства примет участие в саммите, на котором должна решиться судьба "репарационного кредита" для Украины.

Перед началом мероприятия президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит Европейского совета продлится до тех пор, пока лидеры Евросоюза не примут решение о финансировании Украины.

"Мы обязаны найти решение сегодня. Мы не оставим заседание Европейского совета без решения по финансированию Украины на следующие два года. Один из двух вариантов должен быть согласован", – сказала она, добавив, что ожидает интенсивных дискуссий.

По дороге в Брюссель Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в чате ОП, поделился своими ожиданиями.

"Сейчас мы говорим о 200 млрд, которые находятся на территории Европейского Союза. Сейчас я как раз лечу в Брюссель. Это решение на столе, на сегодня это зависит от политической воли", – сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что в столице Бельгии планирует провести переговоры с европейскими лидерами, чтобы донести аргументы Украины, и выразил надежду на принятие положительного решения.

"Без этого будет большая проблема для Украины. Что касается Соединенных Штатов Америки: у них также есть на территории США – меньшие деньги, безусловно, там 5 или 5,5 млрд, – но за них также надо бороться, и каждая копейка сегодня очень важна для нас", – продолжил он.

Президент подчеркнул, что Украина рассматривает эти средства как репарационные не только в контексте послевоенного восстановления. По его словам, в случае продолжения войны средства необходимы для поддержки армии и оборонного производства, а также для обеспечения противовоздушной обороны, в частности при участии США и европейских партнеров.

Зеленский добавил, что если война завершится, то эти деньги планируется направить исключительно на восстановление.

Идею "репарационного займа" размером до 140 млрд евро, базирующегося на денежных остатках российских замороженных активов, выдвинули 10 сентября. Благодаря ему Украина могла бы получать 45 млрд евро как минимум в течение 2026 и 2027 годов. Решение по "репарационному займу" ожидается на саммите Евросоюза 18-19 декабря.

Бельгия раскритиковала предложение ЕС по "репарационному кредиту" еще до ее обнародования, заявив, что ее позиция "не была услышана".

Каллас назвала безальтернативным репарационный кредит и призвала не бояться угроз России.