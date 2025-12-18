Зеленський прибув до Брюсселя, де має вирішитися доля "репараційного кредиту" для України

Відсутність доступу до цих ресурсів може стати суттєвою проблемою для України, заявив президент дорогою на саміт ЄС

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У четвер, 18 грудня, президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі у саміті лідерів Європейського Союзу. Про це в коментарі українським медіа повідомили в Офісі президента.

Глава держави візьме участь у саміті, на якому має вирішитися доля "репараційного кредиту" для України.

Перед початком заходу президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що саміт Європейської ради триватиме доти, доки лідери Євросоюзу не ухвалять рішення щодо фінансування України.

"Ми зобов'язані знайти рішення сьогодні. Ми не залишимо засідання Європейської ради без рішення щодо фінансування України на наступні два роки. Один із двох варіантів має бути погоджений", – сказала вона, додавши, що очікує інтенсивних дискусій.

Дорогою до Брюсселя Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів у чаті ОП, поділився своїми очікуваннями.

"Зараз ми говоримо про 200 млрд, які знаходяться на території Європейського Союзу. Зараз я якраз лечу в Брюссель. Це рішення на столі, на сьогодні це залежить від політичної волі", – сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що в столиці Бельгії планує провести переговори з європейськими лідерами, щоб донести аргументи України, і висловив сподівання на ухвалення позитивного рішення.

"Без цього буде велика проблема для України. Що стосується Сполучених Штатів Америки: у них також є на території США – менші гроші, безумовно, там 5 чи 5,5 млрд, – але за них також треба боротися, і кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас", – продовжив він.

Президент наголосив, що Україна розглядає ці кошти як репараційні не лише в контексті післявоєнної відбудови. За його словами, у разі продовження війни кошти необхідні для підтримки армії та оборонного виробництва, а також для забезпечення протиповітряної оборони, зокрема за участі США та європейських партнерів.

Зеленський додав, що якщо війна завершиться, то ці гроші планується спрямувати виключно на відбудову.

Ідею "репараційної позики" розміром до 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів, висунули 10 вересня. Завдяки їй Україна могла б отримувати 45 млрд євро щонайменше протягом 2026 і 2027 років. Рішення щодо "репараційної позики" очікується на саміті Євросоюзу 18-19 грудня.

Бельгія розкритикувала пропозицію ЄС щодо "репараційного кредиту" ще до її оприлюднення, заявивши, що її позицію "не почули".

Каллас назвала безальтернативним репараційний кредит і закликала не боятися погроз Росії.