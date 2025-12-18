Guardian: Спецслужби Росії залякують бельгійських чиновників для збереження своїх активів

Кремль (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Бельгійські політики й фінансові керівники стали мішенню російської розвідки через заморожені активи. Про це повідомила британська газета The Guardian із посиланням на дані європейських розвідувальних служб.

Бельгійські політики та високопоставлені фінансові керівники зазнали кампанії залякування, організованої російською розвідкою з метою переконати країну заблокувати використання активів на суму 185 млрд євро для забезпечення кредиту для України.

Під атаками опинилися ключові фігури в Euroclear, депозитарії цінних паперів, що зберігають більшу частину заморожених російських активів, а також керівники країни.

Офіційні особи вважають, що відповідальність за цю кампанію несе російська військова розвідка (Головне розвідувальне управління), хоча рівень загрози викликає суперечки.

"Вони, безперечно, використовували тактику залякування", – сказав один європейський чиновник.

Бельгія знаходиться в центрі уваги, оскільки 185 млрд євро із 210 млрд євро активів Центрального банку Росії, заморожених Європейським Союзом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зберігаються у брюссельській компанії Euroclear.

18-19 грудня лідери Європейського Союзу зустрінуться, щоб вирішити, чи слід узгодити кредит для України у розмірі 90 млрд євро, забезпечений іммобілізованими активами російських банків. Бельгія висловила стурбованість щодо законності цієї схеми й заявила, що погодиться лише за наявності гарантій повного відшкодування Euroclear у разі успішного судового позову з боку Росії.

За даними британської газети, кампанію залякування було зосереджено на ключових особах. Погрози були направлені на адресу Валері Урбен, генеральної директорки Euroclear та інших високопоставлених керівників фінансової групи.

Компанія Euroclear відмовилася від коментарів: "Будь-які потенційні загрози розглядаються в пріоритетному порядку й ретельно розслідуються, найчастіше за підтримки відповідних органів".

У процесі розслідування, проведеного на початку цього місяця новинним сайтом EUobserver, згадувалися погрози на адресу Урбен у 2024 і 2025 роках, а також її прохання щодо захисту з боку бельгійської поліції. У цьому їй було відмовлено, і, згідно зі звітом, вона й інші керівники компаній найняли спочатку бельгійську, а потім французьку охоронну фірму.

На початку грудня прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив в інтерв'ю газеті La Libre: "Москва дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія і я особисто відчуватимемо наслідки вічно".

10 вересня у Єврокомісії висунули ідею репараційної позики в розмірі 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів.

Бельгія блокувала рішення про погодження репараційного кредиту для України.

2 грудня стало відомо, що європейські уряди звинуватили Бельгію у надмірних вимогах у вигляді карт-бланшу, якщо РФ подасть до суду щодо заморожених російських активів, що зберігаються в Брюсселі.

16 грудня повідомлялося, що Бельгія все ще не погоджується на запропоновані Єврокомісією гарантії для використання заморожених активів РФ для допомоги Україні.