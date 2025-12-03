Україна розраховує на рішення щодо репараційного кредиту до кінця року – Сибіга

Андрій Сибіга. Фото: МЗС

Україна розраховує, що Європейський Союз до кінця поточного року ухвалить рішення щодо так званого репараційного кредиту під заставу заморожених російських активів. Про це повідомив журналістам міністр закордонних справ Андрій Сибіга у штаб-квартирі НАТО після зустрічі глав МЗС Альянсу, передає кореспондентка LIGA.net.

Своє перебування в Брюсселі глава української дипломатії розпочав із зустрічі з міністром закордонних справ Бельгії Максимом Прево. Саме у Бельгії зосереджена найбільша кількість заморожених російських активів.

"І їхня позиція надзвичайно важлива. І ми бачимо суттєвий прогрес", – сказав Сибіга.

Він додав, що позиція України полягає в тому, що рішення щодо заморожених активів має бути ухвалене до кінця цього року.

"І всі наші зусилля зовнішньополітичні спрямовані на забезпечення цього рішення", – наголосив глава МЗС.

10 вересня у Єврокомісії висунули ідею репараційної позики в розмірі 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів.

Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступних трьох років – з 2026-го до 2028-го.

Бельгія блокувала рішення про погодження репараційного кредиту для України.

2 грудня стало відомо, що європейські уряди звинуватили Бельгію у надмірних вимогах у вигляді карт-бланшу, якщо РФ подасть до суду щодо 140 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в Брюсселі.