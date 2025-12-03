Украина рассчитывает на решение по репарационному кредиту до конца года – Сибига

сибіга МЗС

Украина рассчитывает, что Европейский Союз до конца текущего года примет решение по так называемому репарационному кредиту под залог замороженных российских активов. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Андрей Сибига в штаб-квартире НАТО после встречи глав МИД Альянса, передает корреспондентка LIGA.net.

Свое пребывание в Брюсселе глава украинской дипломатии начал со встречи с министром иностранных дел Бельгии Максимом Прево. Именно в Бельгии сосредоточено наибольшее количество замороженных российских активов.

"И их позиция чрезвычайно важна. И мы видим существенный прогресс", — сказал Сибига.

Он добавил, что позиция Украины заключается в том, что решение по замороженным активам должно быть принято до конца этого года.

"И все наши усилия внешнеполитические направлены на обеспечение этого решения", — подчеркнул глава МИД.

10 сентября в Еврокомиссии выдвинули идею репарационного займа в размере 140 млрд евро, базирующийся на денежных остатках российских замороженных активов.

Благодаря "репарационному кредиту" Украина могла бы получать 45 млрд евро ежегодно в течение следующих трех лет – с 2026-го по 2028-й.

Бельгия блокировала решение о согласовании репарационного кредита для Украины.

2 декабря стало известно, что европейские правительства обвинили Бельгию в чрезмерных требованиях в виде карт-бланша, если РФ подаст в суд относительно 140 млрд евро замороженных российских активов, хранящихся в Брюсселе.