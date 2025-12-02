Украина вернула крупнейшую за более чем 30 лет коллекцию артефактов, изъятую у экс-чиновника

Прокуратура передала государству более семи тысяч артефактов, изъятых в рамках расследования уголовного производства

Шлем из коллекции (Фото: Национальный музей истории Украины / Facebook)

Прокуратура передала государству крупнейшую в истории независимой Украины коллекцию археологических ценностей – более семи тысяч артефактов. Они были изъяты в рамках расследования уголовного производства, сообщает Офис генерального прокурора.

Правоохранители сообщили, что в 2022 году в одном из нежилых помещений Киева было обнаружено огнестрельное оружие и коллекция предметов археологического происхождения, что представляла различные периоды истории Украины от древнейших времен до XIX века. Находки обнаружены во время обысков в рамках уголовного производства в отношении бывшего главы Совета министров АР Крым.

По данным следствия, фигурант незаконно хранил предметы археологии, приобретенные у так называемых "черных археологов". Предметы были изъяты, арестованы и переданы на ответственное хранение в Национальный музей истории Украины. Среди переданных государству ценностей:

→ более 5000 старинных монет греческих городов-полисов Крыма, Византии, Киевской Руси и Золотой Орды;

→ древнегреческая керамика и стеклянные сосуды возрастом более 3-4 тысяч лет;

→ скифское, византийское, скандинавское и ближневосточное оружие, в частности единственный в Украине византийский меч;

→ античные шлемы, кольчуги, украшения и предметы быта;

→ редкая коллекция огнестрельного оружия.

"Сейчас мы имеем чрезвычайно интересную коллекцию, чрезвычайно интересные вещи, рассказывающие об истории нашего государства в древнейшие времена", – отметили в Офисе генпрокурора.

Правоохранители добавили, что во время досудебного расследования бывший чиновник заключил соглашение о признании вины и согласился передать государству всю археологическую коллекцию, включая часть экспонатов, которые не были изъяты по результатам обысков.

В Национальном музее истории Украины добавили, что часть коллекции уже экспонируется в музее на выставке "День Археолога: спасенные сокровища", а также на выставке оружия и военного снаряжения "През шаблі маєм права!".

Часть коллекции (Фото: Национальный музей истории Украины / Facebook)

Меч из коллекции (Фото: Национальный музей истории Украины / Facebook)

Часть изъятой у экс-чиновника коллекции (Фото: Национальный музей истории Украины / Facebook)

Часть изъятой коллекции (Фото: Национальный музей истории Украины / Facebook)