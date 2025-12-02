Україна повернула найбільшу за понад 30 років колекцію артефактів, вилучену в ексчиновника з Криму

Шолом із колекції (Фото: Національний музей історії України / Facebook)

Прокуратура передала державі найбільшу в історії незалежної України колекцію археологічних цінностей – понад 7000 артефактів. Вони були вилучені у межах розслідування кримінального провадження, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці повідомили, що у 2022 році в одному з нежитлових приміщень Києва було виявлено вогнепальну зброю та колекцією предметів археологічного походження, що представляла різні періоди історії України від найдавніших часів до ХІХ століття. Знахідки виявлені під час обшуків у межах кримінального провадження щодо колишнього очільника Ради міністрів АР Крим.

За даними слідства, фігурант незаконно зберігав предмети археології, придбані у так званих "чорних археологів". Предмети були вилучені, арештовані й передані на відповідальне зберігання до Національного музею історії України. Серед переданих державі цінностей:

→ понад 5000 старовинних монет грецьких міст-полісів Криму, Візантії, Київської Русі й Золотої Орди;

→ давньогрецька кераміка та скляний посуд віком понад 3–4 тисячі років;

→ скіфська, візантійська, скандинавська й близькосхідна зброя, зокрема єдиний в Україні візантійський меч;

→ античні шоломи, кольчуги, прикраси й предмети побуту;

→ рідкісна колекція вогнепальної зброї.

"Зараз ми маємо надзвичайно цікаву колекцію, надзвичайно цікаві речі, що розповідають про історію нашої держави в найдавніші часи", – зазначили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці додали, що під час досудового розслідування колишній посадовець уклав угоду про визнання винуватості й погодився передати державі всю археологічну колекцію, також і частину експонатів, що не були вилучені за результатами обшуків.

У Національному музеї історії України додали, що частина колекції вже експонується в музеї на виставці "День Археолога: врятовані скарби", а також на виставці зброї та військового спорядження "През шаблі маєм права!".

Частина колекці (Фото: Національний музей історії України / Facebook)

Меч з колекції (Фото: Національний музей історії України / Facebook)

Частина вилученої у ексчиновника колекції (Фото: Національний музей історії України / Facebook)

Частина вилученої колекції (Фото: Національний музей історії України / Facebook)