Росія вперше застосувала дрон "Герань-5". ГУР розкрило деталі розробки

Російський дрон (Фото: ресурс окупантів)

На початку 2026 року під час атак проти України російські війська вперше застосували новий ударний безпілотний літальний апарат "Герань-5". Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони й оприлюднило деталі нового російського дрона.

Безпілотник має довжину близько 6 м та розмах крил до 5,5 м. На відміну від попередніх модифікацій, апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою. Водночас більшість ключових вузлів та компонентів уніфіковані з іншими зразками цієї серії.

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації "Комета", трекеру на базі мікрокомп'ютера Raspberry та 3G/4G модемів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на "Герань-3", проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження – близько 1000 км.

Як і у випадку з попередніми версіями, цей БпЛА складно вважати власною розробкою РФ. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

Окупанти опрацьовують варіанти застосування БпЛА таких типів з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу "повітря-повітря" Р-73 для протидії українській авіації.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк пояснив, що це інша, ніж "шахед", концепція – ближче до малої керованої крилатої ракети. Зокрема корпус призначено спеціально для реактивного двигуна.

За його словами, наразі виявлено лише одну "Герань-5", її вже дослідили й передали базу компонентів партнерам для реагування.

Фото: ГУР