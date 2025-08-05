Фальш-дрони РФ "Гербери" стають небезпечніші – частіше залітають до України з бойовою частиною: фото
Російські дрони "Гербера" стають небезпечнішим – тепер ці БпЛА частіше залітають до України з бойовою частиною, повідомила Державна прикордонна служба.
"Раніше такі дрони здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною", – йдеться у повідомленні.
ДПСУ закликає бути пильними та у разі виявлення таких дронів – не наближатися й негайно повідомляти про знахідку рятувальникам (телефонні номери 101 та 112).
Також прикордонники показали одну з таких "Гербер", яку майже без пошкоджень приземлили бійці бригади "Сталевий кордон" ДПСУ:
- У лютому 2025-го експерт зі зв'язку для армії Бескрестнов ("Флеш") повідомив, що окупанти почали встановлювати у "Гербери" бойові частини вагою до п’яти кілограмів.
- На початку липня "Гербера" впала на території Литви, залетівши з Білорусі. Наприкінці того ж місяця невідомий дрон знову залетів до країни – Литва пообіцяла посилити ППО, а згодом викликала до МЗС білоруського посла.
- У ніч проти 5 серпня Росія завдала наймасованішого удару з початку війни по Лозовій Харківської області – є загиблий та поранені, більша частина міста залишилась без електропостачання.
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