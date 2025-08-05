Фальш-дрони РФ "Гербери" стають небезпечніші – частіше залітають до України з бойовою частиною: фото

У разі виявлення таких БпЛА треба не наближатися й негайно повідомляти рятувальникам, зауважили в ДПСУ

Фото: ДПСУ

Російські дрони "Гербера" стають небезпечнішим – тепер ці БпЛА частіше залітають до України з бойовою частиною, повідомила Державна прикордонна служба.

"Раніше такі дрони здебільшого використовувалися ворогом для розвідки або як фальш-ціль, але тепер частіше залітають на територію України з бойовою частиною", – йдеться у повідомленні.

ДПСУ закликає бути пильними та у разі виявлення таких дронів – не наближатися й негайно повідомляти про знахідку рятувальникам (телефонні номери 101 та 112).

Також прикордонники показали одну з таких "Гербер", яку майже без пошкоджень приземлили бійці бригади "Сталевий кордон" ДПСУ:

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ

Фото: ДПСУ