Флеш: Росія встановлює у пінопластові дрони-приманки бойові частини до п'яти кг – фото

Росіяни можуть використовувати ці дрони для ударів по містах, де точні координати для них не мають значення, вважають аналітики

"Гербера" (Фото: Національна поліція)

Росіяни почали встановлювати у пінопластові дрони-імітатори "Гербера" бойові частини вагою до п’яти кілограмів. Про це повідомив військовий портал Defence Express із посиланням на фахівця зі зв'язку для армії Сергія (Флеша) Бескрестнова.

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Бескрестнов опублікував відповідне попередження у своєму Telegram-каналі й зазначив, що дрон може бути оснащений бойовими частинами різних типів вагою до п’яти кілограмів.

Також він оприлюднив фото із "Герберою", в середині якої встановлено осколково-фугасну бойову частину вагою понад два кілограми. У самому БпЛА вона встановлюється у носову частину.

Defense Express пише, що розробники цього дрона ще під час його демонстрації у липні минулого року показували можливість бойового оснащення. Водночас на дрон ще планувалося встановлювати камеру та систему зв'язку.

Аналітики зазначили, що у простішому варіанті "Гербера" може атакувати цілі так само як "шахеди", тобто за закладеними у пам'ять координатами. Також не слід нехтувати загрозою того, що росіяни можуть встановлювати на бойові частини підривачі для самоліквідації через певний проміжок часу або за іншими тригерами.

Через це самостійне вивчення уламків такого безпілотника може бути небезпечним. Оскільки "Гербера" має просту й дешеву електроніку з невисокою точністю, росіяни можуть використовувати ці дрони для ударів по містах, де точні координати для них не мають значення.

Фото: Telegram-канал Сергія Бескрестнова

Фото: Telegram-канал Сергія Бескрестнова