Флэш: Россия устанавливает в пенопластовые дроны-приманки боевые части до пяти кг – фото

Россияне могут использовать эти дроны для ударов по городам, где точные координаты для них не имеют значения, считают аналитики

"Гербера (Фото: Национальная полиция)

Россияне начали устанавливать в пенопластовые дроны-имитаторы "Гербера" боевые части весом до пяти килограммов. Об этом сообщил военный портал Defence Express со ссылкой на специалиста по связи для армии Сергея (Флэша) Бескрестнова.

Бескрестнов опубликовал соответствующее предупреждение в своем Telegram-канале и отметил, что дрон может быть оборудован боевыми частями разных типов весом до пяти килограммов.

Также он обнародовал фото с "Герберой", внутри которой установлена осколочно-фугасная боевая часть весом более двух килограммов. В самом БпЛА она устанавливается в носовую часть.

Defense Express пишет, что разработчики этого дрона еще во время его демонстрации в июле прошлого года показывали возможность боевой оснастки. При этом на дрон еще планировалось установить камеру и систему связи.

Аналитики отметили, что в более простом варианте "Гербера" может атаковать цели так же как "шахеды", то есть по заложенным в память координатам. Также не следует пренебрегать угрозой того, что россияне могут устанавливать на боевые части взрыватели для самоликвидации через определенный промежуток времени или по другим триггерам.

Поэтому самостоятельное изучение обломков такого беспилотника может быть опасным. Поскольку "Гербера" имеет простую и дешевую электронику с невысокой точностью, россияне могут использовать эти дроны для ударов по городам, где точные координаты для них не имеют значения.

Фото: Telegram-канал Сергея Бескрестнова

Фото: Telegram-канал Сергея Бескрестнова