Новые дроны РФ "Гербера". В Центре при СНБО раскрыли детали более дешевых "шахедов"

"Дронов будет становиться больше разных, у нас тоже", – написал глава Центра противодействия дезинформации

Иллюстративное фото: Facebook Юрий Игнат

Новые российские дроны "Гербера" являются более дешевой альтернативой Shahed. Предварительно, в этих БпЛА есть фанера, взрывчатка и модуль приема спутникового сигнала "Комета". Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

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В новых дронах "Гербера", которые захватчики использовали вместе с "шахедами", предварительно, есть фанера, взрывчатка, модуль приема спутникового сигнала "Комета", написал чиновник.

По словам Коваленко, это более дешевая альтернатива иранских "шахедов" от россиян.

Он отметил: "Дронов будет становиться больше разных, у нас тоже".

Также советник главы Офиса президента Владислав Власюк заявил, что особенностью ночной массированной российской атаки является осторожное использование дрона нового типа "Гербера".

"На молекулы еще не разобрали, но выглядит как экономверсия "шахеда". Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина", – заметил он.

Ранее, в сентябре 2023-го, в обломках дрона Shahed-136 впервые с начала войны нашли российскую спутниковую CRPA-антенну "Комета-М" вместо аналога иранского производства, сообщал военнослужащий ВСУ и специалист по радиоразведке и РЭБ Сергей с позывным Флэш.

Он отмечал, что эта "Комета" более устойчива к средствам радиоэлектронной борьбы.

В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских ударных дронов.

Экс-спикер Воздушных сил Игнат считает, что использование новых дронов Россией "ничего не меняет".

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