Игнат: Россия атакует не только "шахедами", среди обломков могут найти другие дроны

Однако, по его словам, это ничего не меняет

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 31 июля Россия атаковала Украину не только "шахедами" – на месте падения обломков могут быть найдены фрагменты беспилотника неустановленного типа. Об этом в Facebook рассказал экс-спикер, представитель Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

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Игнат заявил, что во время ночных атак Россия часто использует разные типы дронов. В первую очередь, по его словам, это – "шахеды", а также дроны неустановленного типа и имитационные цели.

"Да, противник постоянно совершенствуется, и может появляться что-нибудь новое", – акцентировал он.

По словам военного, вероятно, среди обломков "шахедов", которыми атаковала Россия Украину в ночь на 31 июля, будут найдены ударные дроны других типов.

"Это ничего не меняет – все нужно уничтожать всеми доступными средствами, главное – эффективно и рационально", – подчеркнул Игнат.

Он рассказал, что во время ведения противовоздушного боя ночью тип цели определяется по ее параметрам: высота, скорость, а также по визуальным и акустическим данным.

Точно установить, что это за дрон или ракета, возможно после исследования обломков, добавил он.

Фото: Facebook Юрия Игната

В то же время советник руководителя Офиса президента Владислав Власюк заявил, что особенность "шахедной" ночи – осторожное использование дрона нового типа "Гербера".

"На молекулы еще не разобрали, но выглядит как эконом-версия Шахеда. Фанера вместо композита, минимум компонентов, все тот же дешевый мейд ин чина", – написал он.

В начале июля Игнат рассказывал, что армия России начала применять разведывательные дроны с отключенной навигацией – это новая тактика врага.

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В ночь на 31 июля Россия совершила одну из самых массированных дроновых атак на Украину с начала войны – суммарно во время атак на Киев Силами ПВО было сбито более 40 вражеских беспилотников.

Всего Силам ПВО удалось сбить 89 российских ударных дронов.

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