ВСУ сбили 89 "шахедов" – столько же Россия запускала в новогоднюю ночь

Основным направлением удара была Киевская область. Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 31 июля и утром украинские военные сбили 89 российских ударных дронов, которыми оккупационная армия РФ атаковала Украину. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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По его словам, враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства оккупированной Херсонской области и 89 "шахедами" из Ейска, Сещи, Курска и Приморско-Ахтарска.

Основным направлением удара была Киевская область.

"Такое же количество "шахедов" враг применял в новогоднюю ночь 1 января 2024 года. Как тогда, сегодня украинская противовоздушная оборона выстояла и отразила массированную атаку вражеских беспилотников", – говорится в сообщении.

Воздушные силы обнаружили и сбили 89 дронов-камикадзе. Также сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.

8 июля 2024 года РФ нанесла массированный удар по Украине 38 ракетами – ПВО уничтожила 30 из них. Тогда под вражеским огнем оказалась детская больница Охматдет в столице.

В Шевченковском районе Киева из-за массированной ракетной атаки России 8 июля был разрушен целый подъезд жилого дома. Погибли 13 человек, из них пятеро детей. Это самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны.

17 июля враг снова атаковал столицу дронами, обошлось без пострадавших.

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